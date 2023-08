Ociepa o słowach Kaczyńskiego. "Jestem katolikiem"

- To Donald Tusk powiedział, że starcie Platformy Obywatelskiej z PiS-em, to jest starcie dobra ze złem. Że to PiS jest czystym złem, ten język słyszeliśmy. Donald Tusk poszedł w praktyce politycznej dokładnie za tym sformułowaniem. Do czego to się sprowadziło? Że zawsze to, co PiS proponował i robił było krytykowane. Budowa zapory, wzmacnianie granicy, zakupy zbrojeniowe. Wszędzie tam Donald Tusk mówił "nie". Wysyłał choćby swoich siepaczy na żołnierzy Wojska Polskiego - stwierdził wiceminister obrony narodowej, wspominając krytykę działań żołnierzy i pograniczników na granicy z Białorusią podczas kryzysu migracyjnego w 2021 toku.