Ocena expose premiera Mateusza Morawieckiego. Wpadka z jednym słowem, wyklucza sukces PiS

Pojawiły się pierwsze recenzje expose premiera Mateusza Morawieckiego. Prezydent Andrzej Duda określił je jako pełne ważnych celów i charyzmatycznie wygłoszone. Prezes Jarosław Kaczyński chwalił wątek obrony wartości rodzinnych. Ekspert od wystąpień publicznych i mowy ciała dostrzegł wpadkę premiera.

I tłumaczy: - "Udało się", czyli los tak chciał, "udało się", bo mieliśmy farta, "udało się" przypadkiem. Zamiast tego słowa powinno po pojawiać się "osiągnęliśmy". To może wynikać z błędu osoby, która przygotowywała tekst expose. Profesjonaliści zwracają na to uwagę - komentuje Daria Domaradzka-Guzik.

Expose Mateusza Morawieckiego. Premier czytał z kartki

Komentatorka zwraca też uwagę, że premier czytał z kartki i bardzo pilnował się tekstu. To stawiało go w trudnej sytuacji i to dosłownie. - Premier jest wysoki, kartka leży nisko na mównicy. Sprawiło to, że polityk nie nawiązywał kontaktu wzrokowego z widownią. Był nieco zgarbiony i patrzył w dół. Taka postawa utrudnia utrzymanie uwagi odbiorców i wielu posłów manifestowało znudzenie - dodaje.