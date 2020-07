Obywatele RP piszą do Rafała Trzaskowskiego. "Apelujemy, by rozstał się pan z partyjną legitymacją"

"Obywatele RP szczerze i serdecznie gratulują Panu wyniku - otwarcie mówiąc, on znacznie przekroczył nasze przewidywania, choć nie wystarczył do zwycięstwa, które w naszej ocenie nie było w żaden sposób możliwe, a sama decyzja o udziale opozycji w tych wyborach była w naszym przekonaniu z wielu powodów błędem" - rozpoczynają Obywatele RP swój list do Rafała Trzaskowskiego.