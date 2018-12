Obserwatorium Praw Człowieka: Terroryści zamordowali w Syrii 700 więźniów w dwa miesiące

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka twierdzi, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy na terenie Syrii terroryści z Państwa Islamskiego (IS) zabili aż 700 więźniów. Liczba zamordowanych może się zwiększać.

Obserwatorzy uważają, że przez ostatnie dwa miesiące dżihadyści z IS przetrzymywali we wschodniej Syrii 1350 osób. Wśród nich byli cywile i syryjscy rebelianci. Terroryści zabili aż 700 więźniów przetrzymywanych przy granicy z Irakiem. Pozostali więźniowie dalej mogą przebywać na terenach kontrolowanych przez IS.