Obrzydliwy fake news Rosji. Ukraińcy oskarżeni o gwałt na chłopcach

Sianie niepokoju

"Nie wierzmy takim przekazom i zawsze weryfikujmy ich treść, bo często nie są prawdziwe. Są to współczesne metody działania, które określone grupy osób wykorzystują niejednokrotnie do siania niepokoju społecznego. Przykładem tego typu działań mogą być rzekome ataki uchodźców na dzieci. To wszystko jest kłamstwem" - podkreślono w policyjnym komunikacie.