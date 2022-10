Obrzydliwe, co robił. O pracowniku sieci fast food usłyszał cały świat

O restauracji Chick-fil-A w West Memphis w stanie Tennessee zrobiło się głośno. Wszystko przez nagranie z jednym pracownikiem. Młody mężczyzna ugniatał masę ciasta do kurczaków, w pewnym momencie splunął do niego i powrócił do czynności zagniatania. "Żart" został nagrany. Wideo trafiło do sieci.