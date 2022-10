Nietypowy lot do Grecji. Osłupiał, gdy wszedł na pokład

Pasażer myślał, że to żart

Już na lotnisku pasażer samolotu Jet2, lecącego w piątek z Edynburga do Skiathos, poczuł niepokój graniczący z ponurym żartem - zdał sobie sprawę z tego, że poza nim praktycznie nie ma turystów. Gdy do jego uszu dotarł ostatni komunikat wzywający pasażerów do wejścia na pokład, zaniepokoił się jeszcze bardziej. Dopiero wtedy obsługa uspokoiła go, że to nie pomyłka. I faktycznie, gdy mężczyzna wszedł na pokład, zauważył, że poza nim zajęte są jedynie dwa miejsca.