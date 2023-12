Ostro pod siedzibą TVP. Tłum zaatakował dziennikarza

"Tak się zachowują obrońcy TVP. To jest właśnie zgoda i 'język miłości'. Do tego doprowadziło TVP przez osiem lat. Przykre, bo są to głównie starsze osoby. Nie mogłem się od nich opędzić. Nie pomagały zwykle zwroty, żebyśmy po prostu skończyli tę rozmowę" - napisał dziennikarz Wirtualnej Polski Jakub Bujnik, który jest w siedzibie TVP przy ul. Woronicza.