W TVP "niektórym przestają działać przepustki". Pracownicy w szoku

Z kolei Krzysztof Szczucki nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy żałuje tego, że PiS tak upartyjniła media. – Nie czuję się uprawniony do oceniania treści w mediach, czuję się uprawniony do oceny legalności tych działań. One są całkowicie nielegalne, bezprawne – stwierdził.