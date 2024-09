Obraz Picassa w Warszawie

Dzięki fascynacji jego twórczością Witold-K wszedł do paryskich kręgów artystycznych, zaprzyjaźniając się m.in. z literatem Jacques’em Prévertem. Prévert zaprosił Witolda-K do swojej posiadłości w Antibes. Niedaleko mieszkał także Picasso. To tam Witold Kaczanowski poznał artystę.