Obostrzenia zaczną się znów od limitów. Wstępny plan jest

Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, wstępny plan jednak już jest - to zmniejszanie limitów, które wciąż obowiązują (np. w handlu, miejscach rozrywki, czy podczas zgromadzeń). I choć są założenia, to do decyzji o takim ruchu wciąż daleko. Kluczowe do jej podjęcia będzie tempo pojawiania się nowych osób w szpitalach.