Obostrzenia po 17 stycznia. Do kiedy są zamknięte galerie?

Obostrzenia po 17 stycznia

Obostrzenia po 17 stycznia będą takie same jak obecnie. Zmieni się tylko kwestia nauczania dzieci klas 1-3. Najmłodsi uczniowie od 18 stycznia wrócą do szkół. Pozostali nadal będą uczyć się w formie zdalnej .

Do kiedy zamknięte galerie handlowe?

Kiedy zostaną otwarte galerie handlowe? Kiedy będzie można kupić buty i odzież w sklepach znajdujących się w galeriach? Styczeń co roku obfitował w zimowe wyprzedaże. W tym roku wszystkie sklepy obuwniczo-odzieżowe w galeriach są zamknięte od 28 grudnia 2020, kiedy to zaczęły obowiązywać restrykcje. To samo dotyczy sklepów RTV AGD, które znajdują się w galeriach. Kiedy to się zmieni?