Obostrzenia od 28 grudnia. Tłumy na stokach na dzień przed zamknięciem

Obostrzenia od 28 grudnia. Trzy tygodnie zaostrzonego rygoru

- Apeluję do każdego z Państwa, do każdego Polaka, o odpowiedzialność za siebie i bliskich i przestrzeganie zasad - powiedział Niedzielski. Zaznaczył, że same apele nie wystarczą, dlatego od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzona zostaje kwarantanna narodowa - mówił Niedzielski.