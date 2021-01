Obostrzenia od 18 stycznia. Od kiedy czynne galerie?

Obostrzenia od 18 stycznia. Co się zmieniło?

Od 18 stycznia do szkoły wróciły dzieci klas 1-3. Rząd postanowił, że na razie tylko najmłodsi uczniowie będą uczyć się stacjonarnie, z zachowaniem rygorów sanitarnych. Starsi nadal mają e-lekcje.

Co jeszcze się zmienia od 18 stycznia? Jakie obostrzenia obowiązują?

Obostrzenia, które rząd wprowadził końcem minionego roku, 28 grudnia 2020, miały obowiązywać do 17 stycznia. Tuż po Bożym Narodzeniu wprowadzono częściowy lockdown, zamknięto stoki narciarskie, restauracje i galerie handlowe. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa władze zadecydowały jednak o przedłużeniu obostrzeń po 17 stycznia. Mają one obowiązywać przez kolejne dwa tygodnie, czyli do końca stycznia.