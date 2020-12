Niedziele handlowe grudzień 2020. 20 grudnia - czy ostatnia niedziela handlowa w roku?

Za nami już dwie niedziele handlowe w grudniu tego roku. To jednak nie koniec. Zgodnie z przepisami sklepy i galerie handlowe otwarte będą również w niedzielę 20 grudnia. To trzecia w tym miesiącu niedziele handlowa i jednocześnie ostatnia w 2020 roku. Przynajmniej tak wynika z przepisów i nic nie wskazuje na to, że zostaną one zmienione.