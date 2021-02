Obostrzenia od 12 lutego. Restrykcje mogą wrócić. MZ zapowiada kontrole

Rząd od 12 lutego wprowadza luzowanie obostrzeń . - W połowie lutego otworzymy część miejsc, które do tej pory były niedostępne - zapowiadał premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. W czwartek Rada Ministrów opublikowała rozporządzenie w Dzienniku Ustaw , w którym zawarto wszystkie zmiany.

- Jeżeli obłożenie łóżek zacznie rosnąć, to będziemy musieli reagować. Jeżeli dynamika będzie w okolicach 10 tys. zakażeń na dobę, będzie rekomendacja powrotu do obostrzeń - zapowiedział w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Podkreślił, że rząd daje sobie dwa tygodnie na to, aby zweryfikować, czy luzowanie obostrzeń zostanie utrzymane. Komentując otwarcie obiektów noclegowych, powiedział, że w weekend każdy hotel może spodziewać się inspekcji. - Reżim sanitarny jest kluczowy - podkreślił.

- Jeżeli zachowamy się nieodpowiedzialnie, to wrócą restrykcje. Jeżeli chcemy przyjmować klientów to pamiętajmy o rygorze sanitarnym - powiedział Andrusiewicz.

Jarosław Gowin o obostrzeniach

– Dzisiaj robimy kolejny krok na drodze odmrażania gospodarki. Luzowania obostrzeń związanych z drugą falą zachorowań na koronawirusa. Co otwieramy? Po pierwsze hotele i obiekty noclegowe przy obłożeniu do 50 proc. miejsc, po drugie baseny i obiekty sportowe na świeżym powietrzu, między innymi stoki narciarskie, boiska i korty, oczywiście też z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. Otwieramy też kina, teatry, opery i filharmonie do 50 proc. dostępnych miejsc - mówił Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej.