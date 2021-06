Obostrzenia dla turystów. Chorwacja zmienia zasady dla Polaków

Bułgaria i Grecja z obostrzeniami dla turystów

Obostrzenia dla turystów obowiązują już za to w Grecji i Bułgarii. W tym pierwszym przypadku wszystkie osoby powyżej 12. roku życia obowiązane są do przedstawienia ujemnego wyniku testu na obecność koronawirusa (nie starszy niż 48 godzin). Z obostrzeń zwalnia certyfikat szczepień - muszą minąć dwa tygodnie od drugiej dawki lub pierwszej w przypadku szczepionki J&J. Do Grecji wlecą też osoby, które przeszły zakażenie koronawirusem (od 2 do 9 miesięcy od przejścia choroby).