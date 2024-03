Obornik i słoma przed biurami PO, PiS i PZŁ. Protest rolników

Około 50 protestujących przemierzyło na piechotę trasę między biurami PO, PiS i PZŁ. Poruszali się chodnikami, nie blokując ruchu drogowego. Ich akcja rozpoczęła się przy siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego. Tam rolnicy zdecydowali się na zostawienie beli słomy, która zablokowała wejście do biura. Następnie udali się do siedziby Platformy Obywatelskiej. Tam również wykorzystali belę słomy, którą wyjęli z samochodu i zastawili nią drzwi do budynku.