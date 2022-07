Obligacje Morawieckiego. Tyle może zarobić premier

Ekspert rynku finansowego wyliczyli dla "Faktu", ile Mateusz Morawiecki mógł zyskać na tej inwestycji. "Na obligacjach trzyletnich oprocentowanie zmienia się co sześć miesięcy. Jeśli premier kupił je w grudniu 2021 r. to oprocentowanie wynosiło 1,1 proc. do czerwca, a od czerwca - 6,67 proc. Przy kwocie 2,3 mln zł odsetki za pierwsze pół roku wynoszą 10 246,50 zł, a w grudniu wypłacone zostaną kolejne - 62 131,05 zł" - podał dziennik.