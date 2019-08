"Oblężenie" Jasnej Góry. "Jesteśmy i będziemy przeciwni złu"

- Chcemy dobra wszystkich, także tych, którzy nam źle życzą i nas obrażają - mówił w czwartek na Jasnej Górze abp Jan Pawłowski. Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni do Częstochowy dotarło 70 tys. pielgrzymów.

Biuro prasowe sanktuarium paulinów poinformowało teraz, że tylko od 1 do 14 sierpnia do Częstochowy dotarło ok. 70 tys. pątników, a ogółem od 12 maja przybyły tam 182 piesze pielgrzymki. Ze statystyk wynika, że w tym roku ilość pieszych pielgrzymów na Jasną Górę wzrosła – przed rokiem do połowy sierpnia do sanktuarium dotarło 82 tys. osób (w tym roku już 86 tys.). "Zwiększyła się także liczba pielgrzymów na rowerach - dotarły 133 pielgrzymki rowerowe, a w nich 9,1 tys. osób" - informuje polsatnews.pl.