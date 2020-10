Objawy koronawirusa. Jak je rozpoznać u siebie

Naukowcy z University College London na łamach czasopisma "PLOS Medicine" ogłosili, że utrata węchu to jeden z najważniejszych objawów COVID-19 . U czterech z pięciu osób skarżących się na utratę węchu lub smaku wykazano obecność wirusa. 40% chorujących na koronawirusa nie miało ani gorączki, ani kaszlu. W związku z tym brytyjscy naukowcy wnioskują o ty by zaburzenia zmysłu węchu i smaku uznać za wiarygodne objawy koronawirusa.

Koronawirus. Badania brytyjskich naukowców

Koronawirus. Jak nie zarazić się na imprezie rodzinnej?

Najczęściej występujące objawy koronawirusa

Bezobjawowe zakażenie koronawirusem

Wraz ze zmęczeniem i mniejszą odpornością na wysiłek fizyczny, u chorych często pojawia się także zadyszka. Jeżeli do tego występują problemy z oddychaniem, które wcześniej nie występowały, to jest to sygnał, by udać się do lekarza lub zrobić test na obecność koronawirusa.