Obiekt spadł na pole za oborą. Wiemy, jak wyglądał

Obiektem zajęli się funkcjonariusze. - Policjanci zostali powiadomieni przez mieszkańca wsi, że w pobliżu jego posesji wylądował przedmiot. Policjanci właśnie go zabezpieczają i następnie przekażą wojsku. Będziemy wyjaśniali, co to za obiekt i skąd przyleciał - informował wcześniej Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji. Dodał, że wszystko wskazuje na to, jest to balon meteorologiczny.