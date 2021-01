Obejdą obostrzenia? Klub w Rybniku o krok od buntu

Obejdą obostrzenia? Klub z Rybnika niebawem otwarty

Dziurawe obostrzenia? Wrocław i Zamość na razie bezkarne

To nie pierwszy raz, kiedy miejsce rozrywki próbuje obejść obostrzenia . Jednymi z pierwszych byli właściciele i pracownicy Laser Factory w Zamościu, którzy działalność wznowili 6 stycznia. "Nie jesteśmy w stanie czekać w nieskończoność na Pomoc Państwa. Ratujemy się sami. Przez okres pandemii nie zwolniliśmy ani jednego pracownika, nie otrzymaliśmy również ani złotówki z tarcz antykryzysowych (odmowa)" – wyjaśniali właściciele w poście dotyczącym ponownego otwarcia.

W lokalu bawić mogły się jedynie osoby, które dokonały wcześniejszej rezerwacji. Firma podkreśla również, że w lokalu zachowane były zasady reżimu sanitarnego. Kontroli nie udało się uniknąć, jednak na razie nie zakończyły się one karą nałożoną na przedsiębiorców.

Na otwarcie zdecydował się również klub we Wrocławiu, gdzie w sobotni wieczór odbyła się impreza. Na miejsce przyjechała policja, jednak funkcjonariusze nie dopatrzyli się naruszeń, bowiem zabawa odbyła się pod pretekstem spotkania założycielskiego partii, które zgodnie z przepisami jest legalne. Wszyscy uczestnicy, wchodząc do lokalu, uiścili opłatę i wypełnili deklarację przystąpienia do partii strajku przedsiębiorców.