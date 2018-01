Obecny szef MSZ przyznaje, że był lepszy kandydat na stanowisko... szefa MSZ. "Ja też myślałem, że zostanie nim Szczerski"

Prezes PiS przyznał, że Jacek Czaputowicz nie był pierwszym wyborem, jeśli chodzi o szefa MSZ. Stanowisko tmiał objąć Krzysztof Szczerski. Teraz słowa Jarosława Kaczyńskiego skomentował sam Czaputowicz i mocno zaskoczył. - Rzeczywiście, on był najlepszym kandydatem - powiedział w rozmowie z Radiem Wnet.

"On był najlepszym kandydatem"

- To był sukces mojej wizyty w Berlinie. Chciałem, żeby Niemcy spojrzały na ten problem oczami Polaków i to się udało. Zgodzili się, aby tej sprawie przyjrzeli się eksperci. Polacy potrzebują prawdy historycznej - tłumaczył. Dodał, że "do tej pory Niemcy mówili, że sprawa reparacji i zadość uczynienia ofiarom, jest zamknięta, a teraz dopuszczają pewne rozmowy". - To jest dobry kierunek - zaznaczył.