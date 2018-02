Obchodzimy Światowy Dzień Kota. Pokazaliście waszych pupili

W sobotę obchodzimy Światowy Dzień Kota. Pomyśleliśmy, że to fantastyczna okazja, by nasi czytelnicy podzielili się zdjęciami swoich futrzastych podopiecznych. Wasz odzew przerósł nasze oczekiwania. Możemy śmiało stwierdzić, że Polska to kraj kociarzy.

"Nienawistna 9-tka" jednego z naszych czytelników (facebook, Fot: Grzegorzy666)

Poprosiliśmy czytelników Wirtualnej Polski by podzielili się zdjęciami swoich kotów. Odzew był natychmiastowy. Docierały do nas wizerunki kotów wszelkiej maści i rasy. Krótkowłose i i długowłose. Stare i młode. Poniżej zamieszczamy kilka z nich i chcemy powiedzieć wam jedno: macie fantastyczne koty, a wasze koty fantastycznych właścicieli!

