Obchody 30-lecia pierwszych wolnych wyborów do Senatu. Duda: patrzę z uśmiechem, jak nas pouczają

Rekonstrukcja rządu, a także obchody 4 czerwca w Gdańsku i 30-lecia pierwszych wolnych wyborów do Senatu w Warszawie. To wszystko jednego dnia. Prezydent Andrzej Duda podczas ostatniego z wydarzeń zadrwił z działających w polityce byłych członków PZPR.

Najwyżsi urzędnicy państwowi spotkali się w Sejmie, by uczcić 30-lecie pierwszych wolnych wyborów do Senatu. Najpierw głos zabrał marszałek Stanisław Karczewski .

"Może można wprowadzić zmiany do Senatu"

Duda podkreślił, że "słowa papieża sprzed 40 lat dały początek wielkiej przemianie". - Dziś spotykamy się po 30 latach w Senacie, który zawsze był emanacją wolnej RP. To zawsze była izba, gdzie była refleksja na temat tego, co ustalono w Sejmie - powiedział.

Nawiązał też do działających w polityce byłych członków PZPR. - Patrzę dzisiaj trochę z uśmiechem na to, jak postkomuniści, byli uczestnicy komunistycznego reżimu, pouczają nas, co to znaczy demokracja. To taki trochę chichot historii, można się zaśmiać - mówił.