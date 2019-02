Obalenie pomnika w Gdańsku. "Sam ksiądz Henryk Jankowski nazwałby to niezłą akcją"

Nie był pedofilem, a jego rzekome ofiary są niewiarygodne. Tak o księdzu Henryku Jankowskim mówi były prezes instytutu jego imienia Mariusz Olchowik. Duchownego znał wiele lat, nawet razem mieszkali. Powiedział, ze obalenie pomnika w Gdańsku było "w stylu" księdza.



- Być może dało się dostrzec jakąś nadaktywność księdza w stosunku do młodych osób. interesował się kim są i co mają w planach. Jednak sugerowanie, że może to oznaczać pedofilię, to jakaś paranoja - zaznaczył Olchowik.