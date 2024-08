Obajtek wrzucił zdjęcie z pielgrzymki. Uwagę zwróciła od razu jedna rzecz

To jest 47. piesza pielgrzymka z Rzeszowa do Częstochowy. Rozpoczęła się w niedzielę o godz. 6.30 mszą na placu przed kościołem farnym. Przed wyjściem w trasę jedna para wzięła ślub. Następnie 600 pątników wyruszyło w drogę na Jasną Górę. Do celu dotrą 13 sierpnia przed południem.