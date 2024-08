Obajtek otworzył biuro poselskie w Rzeszowie. "Nie jestem posłem widmo"

Prezentując swoje nowe miejsce urzędowania w czasie, kiedy nie będą go zajmowały obowiązki w Parlamencie Europejskim, Obajtek zapewniał, że mieszkańcy mogą na Hetmańską przychodzić nawet codziennie. Obiecywał, że będzie starał się być w Polsce w weekendy. - Jest bardzo dobre połączenie z Brukselą. Będę starał się być tu co piątek. Nie tylko tu, bo będziemy otwierać we wrześniu biura w Sanoku i Mielcu - zadeklarował.