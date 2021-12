O. Tadeusz Rydzyk: najgorszy dla mnie jest hejt i kłamstwa

Wspominał, że wiele osób podchodziło sceptycznie do pomysłu stworzenia ogólnopolskiej, katolickiej rozgłośni. - Gdy pierwszy raz pojechałem do ministerstwa w 1990 roku i zawiozłem pismo, to śmiali się ze mnie - mówi i dodaje, że obecnie Radio Maryja ma ambicje docierania do wszystkich. - Do dzieci, starszych, do chorych, do młodzieży, ludzi w sile wieku - wymieniał.