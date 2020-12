O. Tadeusz Rydzyk komentuje swoje wystąpienie. "Można czegoś nie dopowiedzieć"

Duchowy podczas urodzin własnej rozgłośni trywializował filmy dokumentalne o pedofilii w Kościele , które uznał za zmanipulowane i oszczercze. Jednocześnie bronił biskupa Edwarda Janiaka, który jest podejrzewany o tuszowanie pedofilii w diecezji kaliskiej nazywając go "współczesnym męczennikiem".

- Media, dziennikarze, jeżeli chcą rzeczywiście służyć człowiekowi, muszą głosić prawdę - prawdę w miłości i miłość w prawdzie (...). W takich wystąpieniach spontanicznych, można czegoś nie dopowiedzieć - mówi w opublikowanej we wtorek w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" o. Tadeusz Rydzyk (gazeta należy do fundacji redemptorysty - red.). Jednocześnie "ojciec dyrektor" apeluje o "niewyrywanie słów z kontekstu - nawet z kontekstu sytuacji, atmosfery".

Tłumacząc słowa o męczennikach, duchowny przekonuje, że zabrakło słowa "mediów". - Zobaczyłem, co media, te filmidła z nim zrobiły. Obrazem, słowem można podnieść człowieka na duchu, ale można i zabić (...). ludzie mediów nie są od ferowania wyroków, od wyroków są sądy, jest prawo, które musi być zgodne z prawem naturalnym, z prawem Bożym - przekonywał o. Tadeusz Rydzyk.

Ksiądz krytykował także ludzi ze swojego środowiska. - Widzę, że nawet katolicy idą do mediów, wygadują na ludzi Kościoła, często widać nienawiść. To jest nieludzkie - ocenił w rozmowie z "ND". Jednocześnie próbował złagodzić swoje stanowisko po wypowiedzi, że "każdy ma pokusy, nawet ksiądz" w kontekście pedofilii.