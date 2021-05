O. Leon Knabit: "Kościół jest poddawany presji. To okazja, by dowalić czarnym"

Dla przeciwników Kościoła pandemia COVID-19 "to kolejna okazja, by dowalić czarnym" - powiedział benedyktyn o. Leon Knabit. Jego zdaniem Kościół jest obecnie poddawany największej presji od czasów PRL, a w kwestii pedofilii wśród duchownych często dochodzi do manipulacji.

O. Leon Knabit: Kościół jest poddawany presji. To okazja, by dowalić czarnym Źródło: East News , Fot: Jan Graczynski