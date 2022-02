O krok od wojny. Trudna sytuacja Ukraińców mieszkających w Polsce

Według relacji Ukraińców obecnie system mobilizacyjny w kraju działa sprawnie. Oznacza to, że ciężko uniknąć powołania. Chyba że ucieknie się do innego kraju, na przykład do Polski. To rozwiązanie doraźne, bo później może być kłopot z powrotem do ojczyzny. Dla wielu życie jest jednak cenniejsze niż kontakt z własnym krajem. - Na pewno jeśli dojdzie do wojny, wiele osób ucieknie. Ze strachu i tak na wszelki wypadek - wyjaśnia Dymitr.