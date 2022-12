O krok od tragedii na Śląsku. Omal nie przejechał kobiety z wózkiem na pasach

15 punktów karnych, grzywna do 30 tys. zł i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów - to kara która grozi 46-letniemu kierowcy z Katowic. Mężczyzna niemal potrącił na pasach kobietę z wózkiem dziecięcym. Przerażający moment zarejestrował jeden ze świadków. Nagranie kierowcy szybko trafiło do sieci.