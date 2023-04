O czym zapomniał Kaczyński? Miażdżące oceny po jego słowach

Prezes PiS wrócił na trasę. W pierwszy wyjazd udał się do wsi Łyse koło Ostrołęki. Jarosław Kaczyński zapowiedział tam m.in. powszechny skup zboża i wprowadzenie zakazu przywożenia do Polski zboża i innej żywności z Ukrainy. Od razu pojawiła się też fala komentarzy, przypominających, że to rząd doprowadził do obecnej sytuacji.