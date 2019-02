NYT: "Netanjahu uwodził Grupę Wyszehradzką. Teraz mamy ambaras"

Amerykański "New York Times" pisze, że "Izrael chciał wykorzystać spór między wschodnioeuropejskimi krajami a Unią Europejską". Do konfliktu izraelsko-polskiego odnieśli się za oceanem również przedstawiciele American Jewish Committee.



"Benjamin Netanjahu od 2017 roku uwodził tak zwaną Grupę Wyszehradzką", której rządy "są coraz bardziej autokratyczne" - komentuje spór "New York Times". Gazeta pisze, że Izrael chciał wykorzystać konflikt między wschodnioeuropejskimi krajami a Unią Europejską, która dobitnie krytykuje sposób, w jaki Izrael traktuje Palestyńczyków.

"NYT" dodaje, że kraje Grupy Wyszehradzkiej "mają swoje żale do Brukseli", dlatego zbliżenie z rządem w Tel Awiwie mogło być na rękę obu stronom.

"Polska przez stulecia była epicentrum żydowskiego życia"

Do sporu na linii Warszawa-Tel Awiw odniósł się również dyrektor wykonawczy American Jewish Committee (organizacji wspierającej Izrael i Żydów) David Harris.

W specjalnie wydanym oświadczeniu podkreślił, że "nawet, jeśli nigdy nie zgodzimy się w pełni co do przeszłości – co, nawiasem mówiąc, nie charakteryzuje wyłącznie relacji Izraela z Polską – mamy obowiązek wysłuchać siebie nawzajem jako przyjaciele".