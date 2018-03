Nożownikowi z Rybnika grozi dożywocie. Mężczyzna zaatakował podczas ślubu

23-letni napastnik usłyszał zarzut usiłowania podwójnego zabójstwa. Prokuratura jeszcze w poniedziałek będzie składać wniosek o tymczasowe aresztowanie.

Do ataku doszło w sobotę podczas ceremonii zaślubin w Centrum Chrześcijańskim "Winnica" w Rybniku. Młody mężczyzna zaatakował w czasie składania przysięgi małżeńskiej. 23-latek został zatrzymany przez gości i przekazany policji.

Do szpitala trafiła młoda para. 20-letnia kobieta po opatrzeniu została zwolniona do domu. Natomiast 25-latek pozostał w szpitalu, nie zagraża mu niebezpieczeństwo.

Prawdopodobnie motywem działania mężczyzny była zazdrość. Według ojca pana młodego, wcześniej odgrażał się, że nie dopuści do ślubu. Jak poinformowała rybnicka policja, napastnik był trzeźwy, została mu również pobrana krew do badań na zawartość innych środków. Podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania podwójnego zabójstwa.