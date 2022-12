Nowy zakaz talibów. Piekło w Afganistanie jeszcze większe

Wypędzenie młodych kobiet z sal wykładowych szkół wyższych to oczywista konsekwencja przejęcia władzy w Kabulu przez fundamentalistów. Ich podejście do kobiet, którym zabraniają nie tylko dostępu do edukacji, ale także piastowania jakichkolwiek stanowisk, samotnego podróżowania, a wręcz wychodzenia na ulicę bez męskiego towarzystwa i starannego zasłaniania się w miejscach publicznych burką, nie zmieniło się od dziesięcioleci. W listopadzie kobietom w Afganistanie zabroniono wstępu do parków, wesołych miasteczek, siłowni i łaźni publicznych.