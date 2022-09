Nowy wiceminister rolnictwa. Kim jest Janusz Kowalski?

Miejsce Kaczmarczyka zajął Janusz Kowalski. Polityk ma 44 lata. Urodził się w Opolu 11 kwietnia 1978 roku. Ukończył studia na kierunku prawo i administracja na Uniwersytecie Łódzkim. W 1997 roku jako student I roku prawa na Uniwersytecie Łódzkim wstąpił do stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści AWS. W 2005 roku zapisał się do Platformy Obywatelskiej. Po latach skomentował decyzję: "nie ma co porównywać PO z 2005 roku z tą dzisiejszą". Z partii wypisał się po roku. W latach 2009-2010 został wybrany zewnętrznym analitykiem w zespole do spraw bezpieczeństwa energetycznego przy prezydencie Lechu Kaczyńskim. W latach 2014-2015 sprawował funkcję wiceprezydenta Opola. Po wygranych wyborach PiS w 2015 roku otrzymał tytuł członka zarządu PGNiG, a w 2017 roku członka rady nadzorczej KGHM.