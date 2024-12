Nowy szkielet Unii Europejskiej. Jak Polska wpisuje się w sieć korytarzy TEN‑T

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Polska w sieci TEN-T

Sieć TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) to projekt Unii Europejskiej. Jego celem jest połączenie wszystkich państw członkowskich UE nowoczesną infrastrukturą transportową. Obejmuje autostrady, kolej, porty oraz lotniska. Strategiczne odcinki transportowe w Polsce powinny być dostosowane do wymagań sieci. Pomagają w tym Fundusze Europejskie.

Sieć drogowa

Transport drogowy zapewnia dostęp do miejsc pracy i usług, umożliwia handel i rozwój gospodarczy kraju. Głównym odbiorcą finansowania unijnego na sieć drogową w Polsce jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Do końca 2026 r. GDDKiA otrzyma ok. 16 mld zł na budowę nowych dróg ekspresowych i autostrad. Cześć środków przeznaczonych zostanie także na dostosowanie infrastruktury do parametrów TEN-T. W planie przewidziane są też obwodnice miast. Pieniądze na ten cel płynąć będą z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Szprychy kolejowe

Fragment sieci Kolei Dużych Prędkości (KDP) na trasie Sieradz - Poznań sfinansowany zostanie ze wsparcia unijnego. Ponad 160 mln zł dla spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK) pochodzi z unijnego programu "Łącząc Europę" (CEF). Fundusz ten z środków europejskich finansuje strategiczne dla kraju inwestycje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową. Dofinansowany odcinek KDP liczyć będzie 480 km i ma być gotowy w 2035 r.

Porty morskie i powietrzne

Na szlakach TEN-T do transportu wykorzystywane są także naturalne szlaki wodne i powietrzne. Z budżetu FEnIKS planowane są inwestycje w poprawę dostępu do strony morza i lądu do portów morskich. Porty Gdańsk, Gdynia i Świnoujście znalazły się na liście strategicznych obiektów sieci TEN-T objętych finansowaniem.

Lotnisko Rzeszów – Jasionka otrzymało w tym roku ponad 51 mln zł unijnego wsparcia z FEnIKS. Pieniądze zostaną zainwestowane w wyposażenie służb ratowniczych, poprawę kontroli bezpieczeństwa i infrastrukturę drogową dojazdu do lotniska. Rzeszów-Jasionka zyskało na znaczeniu w momencie wybuchu konfliktu w Ukrainie. Obecnie jest drugim co do wielkości portem przeładunkowym cargo w Polsce, zaraz po warszawskim Okęciu.