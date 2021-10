Nowy sondaż. Polacy o zasadach stanu wyjątkowego

Umożliwienia dziennikarzom pracy na tych terenach chce również Parlament Europejski, który w ubiegłym tygodniu przyjął rezolucję w sprawie Białorusi. Znalazło się w niej wezwane do polskiego rządu, by ten zapewnił dziennikarzom dostęp do terenów przygranicznych, tak, by mogli informować opinię publiczną o sytuacji związanej z kryzysem migracyjnym.