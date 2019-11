Nowy sondaż. PiS na czele, ale konkurent rośnie w siłę

Po wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość nie zwalnia pierwszego miejsca w sondażach. Wielu jego wyborców jest jednak zainteresowanych pomysłami Konfederacji, dla której poparcie rośnie.

Jak wynika z sondażu "Liczymy się z Polkami" przygotowanego przez Kantar dla "Wysokich Obcasów", gdyby wybory odbyły się teraz, PiS nie uzyskałby wystarczającej liczby głosów, by rządzić samodzielnie. Tę partię popiera obecnie 38 proc. Polaków (dałoby to jej 202 mandaty), Koalicję Obywatelską - 27 proc. (137 mandaty), Lewicę - 14 proc. (66 mandatów), Konfederację - 9 proc. (35 mandatów), a PSL i Kukiz'15 - 7 proc. (20 mandatów).

W sondażu zapytano Polaków o to, co sądzą o Konfederacji. 36 proc. respondentów wybrało odpowiedź "niewiele wiem", a 31 proc. - "jej poglądy budzą mój sprzeciw". 30 proc. badanych nie zgadza się z wszystkimi propozycjami Konfederacji, ale twierdzi, że niektóre są ciekawe (aż 45 proc. tej grupy to obecni zwolennicy PiS). Jedynie 3 proc. ankietowanych nie zgadza się z jej poglądami.