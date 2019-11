Kontrowersyjne zdjęcie polityków Konfederacji. "Wygłupialiśmy się"

Dobromir Sośnierz i Konrad Berkowicz z rękami uniesionymi w geście hajlowania - takie zdjęcie sprzed lat pojawiło się w sieci. Politycy Konfederacji tłumaczyli się z niego w mediach. Twierdzą, że to były żarty.

- Wygłupialiśmy się na zlocie wolnościowej młodzieżówki. Możemy sobie pozwolić na takie żarty, jak nikt inny - mówił w Polsat News Sośnierz. Prowadząca program dopytywała go, co jest śmiesznego w hajlowaniu. - Co wy tacy spięci jesteście, rany boskie, to jest tylko podniesienie ręki pod jakimś kątem. Powygłupiać się nie można? - podkreślił poseł Konfederacji.