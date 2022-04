Nowy sondaż parlamentarny. PiS "ucieka" konkurencji

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się 10 kwietnia, Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 40,68 proc. głosów. Wzrost od lutego br. wyliczono na 6,05 punktów procentowych w porównaniu do poprzednich badań. Frekwencja wyniosłaby 51,91 proc., co w stosunku do frekwencji z lutowego sondażu oznacza spadek o 2,69 p.p.