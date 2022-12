Nowy sondaż. Kaczyński powinien to zobaczyć. Polacy przejrzeli jego intencje

- Dotychczasowa postawa Niemiec nie daje żadnych podstaw do tego, że oni zdecydują się strzelać do rakiet rosyjskich - przekonywał prezes PiS na jednym ze spotkań. Jak stwierdził, "rakiety stojące tutaj [w Polsce] dla ozdoby, to jest wyjście, które ma zalety estetyczne, ale militarnych ani politycznych nie ma".