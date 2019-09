Nowy sondaż. Czy prezes NIK Marian Banaś powinien podać się do dymisji? Wyniki są jednoznaczne

Zdecydowana większość (55 proc.) Polaków uważa, że prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś powinien podać się do dymisji - wynika z najnowszego sondażu Kantar. Przeciwnego zdania jest zaledwie 19 proc. ankietowanych.

Sondaż Kantar został przeprowadzony dla "Faktów" TVN i TVN24. Badanych zapytano, czy prezes NiK Marian Banaś powinien ich zdaniem podać się do dymisji. Opowiedziało się za nią w sumie 55 proc. respondentów, z czego 34 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak", a 21 proc. - "raczej tak". 19 proc. pytanych uznało, że Marian Banaś nie powinien podawać się do dymisji (8 proc. respondentów odpowiedziało, że szef NIK "zdecydowanie nie" powinien podawać się do dymisji, a 11 procent - że "raczej nie" powinien). Opcję "Nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 26 proc. respondentów.