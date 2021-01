Nowy Rok, nowe miasto na mapie. Wraca na nie po blisko 100 latach

Nowy Rok przyniósł spore zmiany w Dubiecku na Podkarpaciu. Od 1 stycznia 2021 roku nie będzie to wieś, a miasto w powiecie przemyskim. Liczące ok. 900 mieszkańców miasteczko będzie jednym z najmniejszych w Polsce.

Nowe miasto może w przyszłości stać się atrakcyjnym punktem turystycznym. To tu na świat przyszedł Ignacy Krasicki. Tu również powstała znana kolęda "Bóg się rodzi". - Chcemy wykorzystać naszą bogatą historię do promocji. Dzięki temu, że będziemy miastem, łatwiej będzie również przeprowadzić niektóre procesy m.in. odrolnienie ziemi - mówił burmistrz Jacek Grzegorzak.

Nowy Rok przyniósł zmiany w kilku regionach

Do Rzeszowa została włączona miejscowość Pogwizdów Nowy. - Od kilku lat proces powiększania granic miasta jest prowadzony. Tym bardziej nas to cieszy, że w większości przypadków Rzeszów powiększa się na wniosek mieszkańców, którzy chcą, aby ich miejscowości włączyć do miasta - zaznaczył w rozmowie z PAP rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki.