Nowy Rok 2021. Antoni Macierewicz z wpadką w felietonie: wirus LGTB

- To był rok początku wielkich wyzwań. Tego wyzwania, jakim jest epidemia koronawirusa, tego wyzwania, jakim jest próba narzucenia Polsce ideologii LGTB, tego wyzwania, jakim jest niebywały atak na księży i Kościół katolicki, a wreszcie tego wyzwania, jakim jest próba włączenia Polski do federalnej struktury organizacyjnej Unii Europejskiej za cenę utraty przez Polskę niepodległości. To są wyzwania, jakie czekają nas w przyszłym roku - mówił Antoni Macierewicz na antenie Radia Maryja oraz Telewizji Trwam.