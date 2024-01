Nowy pomysł Zełenskiego. Ukraińcom raczej się nie spodoba

Zełenski nie odpowiedział jednoznacznie na to pytanie, ale podkreślił, że wielu nielegalnie opuściło ojczyznę i choć nie każdy z nich musiałby wstąpić do wojska, to powinni chociaż składać się na budżet własnego kraju. - To kwestia sprawiedliwości - powiedział Zełenski, tłumacząc, że mężczyźni, którzy bezprawnie wyjechali, powinni nadal płacić podatki na Ukrainie, bo środki te pomagają finansować armię.