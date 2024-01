Zełenski spotka się z Orbanem? "Uczyniliśmy wielki krok"

Szijarto oświadczył, że celem jego wizyty było odnowienie dobrosąsiedzkich stosunków z Ukrainą. - Poczynając od 2017 r. (na Ukrainie) przyjmowane były ustawy, które ograniczały prawa mniejszości węgierskiej. W grudniu (2023 r.) parlament (w Kijowie) przyjął ustawę, która to powstrzymała. Ale mamy prośbę (…), by przywrócić mniejszości węgierskiej wszystkie prawa, które miałą ona do 2015 r. O nic więcej nie prosimy - powiedział Szijarto, cytowany przez państwową agencję informacyjną Ukrinform.